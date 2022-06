Résultat de la législative à Laxou : en direct

17:12 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Laxou ?

Lors du dernier scrutin, à Laxou, Emmanuel Macron se propulsait à meilleure place de l'élection présidentielle avec 33,72% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,6%. On trouvait plus loin Marine Le Pen avec 14,51% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,88%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures boulverseront sans doute ces équilibres lors des législatives à Laxou au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Pour rappel la Nupes est remontée tout près de la majorité dans les sondages ce vendredi soir. Dans cette séquence, le RN a dépassé les 19%.