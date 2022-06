Résultat des législatives à Lectoure - Election 2022 (32700) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Lectoure. Au niveau de la 2ème circonscription du Gers, les habitants de Lectoure ont opté pour la candidature Divers gauche. David Taupiac a collecté 35% des votes à l'échelle de la ville. Maëva Bourcier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Françoise Dubos (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 18% et 13% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription du Gers atteint 40% (1 118 non-votants). Reste encore à déterminer si les habitants des 197 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Lectoure.