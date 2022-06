En direct

19:51 - Que vont choisir les supporters de gauche à Lentigny ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Lentigny comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 13,45% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,76% et 2,26% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 19,47% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Lentigny ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Lentigny au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le président sortant avait obtenu 27,47% des voix à Lentigny, lors de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 28,88% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,45% (contre 21,95%).

14:30 - À Lentigny, le chiffre clé de ces élections législatives reste la participation À Lentigny, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à favoriser l'abstention à Lentigny. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 83,68% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin, contre une participation de 84,28% au premier tour, ce qui représentait 1 094 personnes. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Lentigny, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément fort Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 1 797 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 1 253 inscrits sur les listes électorales de Lentigny avaient participé au vote au premier tour (soit 52,51%), à comparer avec une participation de 43,02% au second round.