En direct

19:53 - Quel résultat aux législatives de Lézigneux pour la coalition de gauche ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Lézigneux, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 15,67% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,31% et 2,14% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 23,12% à Lézigneux pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lézigneux ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Lézigneux ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Au précédent scrutin, à Lézigneux, Emmanuel Macron finissait en tête au 1er tour de l'élection avec 32,96% des voix, devant Marine Le Pen à 19,86%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 15,67% et Éric Zemmour, quatrième avec 8,3%. Un résultat à interpréter selon ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Lézigneux À Lézigneux, l'une des clés du scrutin législatif sera sans aucun doute l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique pourraient en effet détourner l'attention des citoyens de Lézigneux (42600) de leur devoir civique. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 79,34% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,82% au premier tour, ce qui représentait 1 197 personnes. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux élections législatives 2022 à Lézigneux ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins passés. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 1 332 personnes en capacité de voter à Lézigneux avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 53,45%), à comparer avec un taux de participation de 42,72% pour le round deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.