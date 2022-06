En direct

19:02 - Du côté de la gauche, les 31,9% de Jean-Luc Mélenchon à Libercourt donnent de l'espoir Avec un score de 31,9% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Libercourt. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,96% et 1,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total espéré de 35,34% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Libercourt ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Libercourt, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 34,9% des suffrages. Derrière, remontait Jean-Luc Mélenchon à 31,9%, puis Emmanuel Macron à 18,19% et Éric Zemmour à 4,05%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières heures modifieront probablement ce tableau lors des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel la majorité présidentielle a chuté très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Libercourt À Libercourt, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Le conflit ukrainien serait notamment en mesure d'impacter la participation à Libercourt (62820). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 32,47% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,34% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Libercourt quel était le taux de la participation à Libercourt en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,57% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Libercourt, contre un taux d'abstention de 55,18% pour le second round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.