Résultat des législatives 2024 à Camphin-en-Carembault (59133) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Camphin-en-Carembault, qui va faire main basse le vote du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Camphin-en-Carembault, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,85% des votes dans la localité. Une poussée à compléter néanmoins avec les 23,59% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Camphin-en-Carembault L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà récupéré 18 points ici entre 2022 et 2024. Les reports de voix restent incertains, mais on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Camphin-en-Carembault ? Cet état des lieux sorti des urnes dimanche dernier est évidemment à mettre en face de l'élection en 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Camphin-en-Carembault offrait en revanche 24,44% pour Sébastien Huyghe des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 24,01% des voix. Ce résultat laborieux ne va pas empêcher le RN de l'emporter au second tour avec 21,05%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,76%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin dimanche dernier à Camphin-en-Carembault ? Avec 40,82% des voix, Sébastien Huyghe (Divers droite) a pris la tête à Camphin-en-Carembault, le 30 juin au soir du premier round de la législative. Victor Catteau (Rassemblement National) recevait 39,26%. Enfin, Ophélie Delneste (Nouveau Front populaire) récupérait 18,85% des votants. C'est en revanche Victor Catteau qui s'imposait, en considérant tous les votants de la 5ème circonscription du Nord, avec cette fois 40,08% devant Sébastien Huyghe avec 34,37% et Ophélie Delneste avec 24,26%.

19:21 - Camphin-en-Carembault : forte participation aux législatives 2024 Au cours des dernières années, les 1 730 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Camphin-en-Carembault a été de 22,49%, moins élevé que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 38,26% des électeurs de Camphin-en-Carembault (59), à comparer avec une abstention de 44,77% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Camphin-en-Carembault, le score de l'abstention au second tour des législatives sera un élément essentiel À Camphin-en-Carembault, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Les résidents de Camphin-en-Carembault ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 77,51%. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,06% dans la commune, contre une participation de 81,2% au premier tour, soit 1 119 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,63% au premier tour et 50,76% au second tour. Les jeunes générations affichent souvent une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Camphin-en-Carembault ?

17:29 - Démographie et politique à Camphin-en-Carembault, un lien étroit Dans les rues de Camphin-en-Carembault, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 714 habitants répartis dans 730 logements, cette commune présente une densité de 220 hab/km². Ses 101 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,22%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 35,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 46,76% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 136,87 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Camphin-en-Carembault s'inscrit dans l'histoire française.