Résultat des législatives à Liffré - Election 2022 (35340)

12/06/22 22:54

Résultat des législatives 2022 à Liffré

Le résultat des élections législatives 2022 à Liffré est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Liffré a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première position chez les 6620 électeurs inscrits dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine et résidant à Liffré. Ces données ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 24 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale atteint 54%. Laurence Maillart-Méhaignerie a obtenu 40% des votes. Tristan Lahais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphanie Cadiou (Rassemblement National) recueillent 39% et 11% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Liffré Laurence Maillart-Méhaignerie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,41% 40,29% Tristan Lahais Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,51% 38,98% Stéphanie Cadiou Rassemblement National 8,41% 11,49% Jean-Pierre Charote Reconquête ! 4,03% 2,39% Mathilde Lahogue Régionaliste 2,11% 1,82% Marc-Antoine Jambu Droite souverainiste 1,31% 1,45% Victor Marion Ecologistes 1,24% 1,25% Florence Defrance Divers extrême gauche 1,13% 1,48% Maël Egron Régionaliste 0,69% 0,80% Sofia Ben Lahcen Divers 0,15% 0,06% Participation au scrutin Circonscription Liffré Taux de participation 56,84% 54,46% Taux d'abstention 43,16% 45,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,53% Nombre de votants 55 849 3 605

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Liffré sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:03 - Quel résultat à Liffré pour les Insoumis et leurs alliés ? Les électeurs de Liffré avaient donné 23,42% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 9,06% et 3,26% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 12,32% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu). 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Liffré ? La majorité a baissé tout près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Liffré au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or le président avait obtenu 35,15% des voix à Liffré, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen enregistrait 15,7% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,42% (contre 22%). 14:30 - À Liffré, le chiffre phare de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention Le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs essentiels des élections législatives à Liffré. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 553 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,01% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 82,33% au premier tour, soit 5 395 personnes. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible de détourner l'attention des électeurs de Liffré du vote. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Liffré ? Au cours des dernières années, les 7 902 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, 5 686 électeurs de Liffré avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 57,95%). La participation était de 45,43% au deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives à Liffré L'élection se déroule depuis ce matin à Liffré et il y a encore de la marge pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Liffré : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 7 902 votants de Liffré (Ille-et-Vilaine) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant soutiendront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des suffrages au premier tour à Liffré, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et la finaliste de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23% et 16% des suffrages. Le choix des électeurs de Liffré était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (75% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 25% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir la majorité de l'hémicycle ?