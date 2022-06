Résultat des législatives à Lille : que disent les premières tendances ?

12/06/22 18:14

LÉGISLATIVES LILLE. A Lille, les électeurs de plusieurs circonscriptions de Nord, sont de nouveau invités aux urnes depuis 8 heures ce dimanche 12 juin 2022. Les résultats de ces législatives dans les circonscriptions de la capitale du Nord sont attendus dans la soirée. Suivez le direct.... 18:12 - Marine Le Pen (RN) candidate à sa réélection dans le Pas-de-Calais La députée sortante du Rassemblement national (RN) concourt à sa réélection dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais (Carvin, Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest, Montigny-en-Gohelle, Rouvroy). Mais gare à l'abstention : pour remporter son siège de députée au premier tour, elle doit cependant obtenir au moins 25% des voix des inscrits. 18:11 - Le dépouillement des bulletins a débuté à Hénin-Beaumont A Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, le premier tour des législatives est officiellement terminé et les bureaux de vote ont tous fermé. Le dépouillement des bulletins a déjà débuté selon BFMTV. 18:03 - Marine Le Pen attendue à Hénin-Beaumont à 19h30 Marine Le Pen passera la soirée électorale à Hénin-Beaumont, son fief de la 11ème circonscription du Pas-de-Calais où elle espère être réélue en tant que députée. Une centaine de militants est attendue au QG de la candidate du Rassemblement national pour suivre la publication des résultats du premier tour. Marine Le Pen doit arriver à 19h30 selon LCI. 17:36 - "C’est très triste de voir les gens se mobiliser si peu pour le coeur de la politique" A Roubaix, le candidat LFI et donc Nupes de la 8ème circonscription du Nord, David Guiraud déplore le faible taux de participation au scrutin législatif auprès de Libération : "C’est très triste de voir les gens se mobiliser si peu pour le coeur de la politique". 17:33 - Législatives 2022 : pourquoi Sébastien Chenu est un candidat RN emblématique dans le Nord ? Dans le département du Nord, Sébastien Chenu est un candidat emblématique du Rassemblement national pour ces législatives 2022. Il candidate en grand favori dans la 19e circonscription du Nord, où il a déjà été élu député RN en 2017. Dans cette circonscription, ancien bastion du parti communiste, Marine Le Pen a remporté 63 % des voix au second tour de l’élection présidentielle 2022. 17:32 - A quelle heure ferment les bureaux de vote dans le Nord ? Dans le Nord, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote ne diffère pas pour les législatives par rapport à la présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes du département depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 18, 19 ou 20 heures, horaire de fermeture des portes. Pour connaître les détails de votre ville, il suffit de cliquer ici et entrer le nom de votre commune. 17:17 - La participation à 17h dans le Pas-de-Calais La participation à 17h pour le 1er tour des élections législatives dans le département du Pas-de-Calais est de 41,63%. Un chiffre plus haut que la moyenne nationale qui est de 39,42%. 17:08 - Législatives 2022 : le taux de participation à 17h est connu pour le département du Nord ! 37,3%. C'est le taux de participation à 17h officialisé par les services du ministère de l'Intérieur ce 12 juin, pour le premier tour des élections législatives. Un taux en-deçà d'environ deux points sur le taux de participation estimé en France métropolitaine à la même heure (39,42%). 17:00 - Le taux de participation à 17h Le taux de participation à 17h pour les élections législatives à l'échelle nationale est tombée et il est extrêmement bas. Selon les chiffres du ministère, le taux est de 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure. 16:56 - Le Républicain Xavier Bertrand a voté Xavier Bertrand, le président LR des Hauts-de-France a voté aux législatives depuis son bureau de vote de Saint-Quentin, commune de l'Aisne. Comme les autres figures de la droite, le président de Région espère voir les candidats LR percer dans les résultats de quelques circonscriptions pour conserver leur siège à l'Assemblée nationale. 16:16 - Agnès Pannier Runacher a voté La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier Runacher a voté, elle qui a été dissuadée de se présenter dans le Pas de Calais par le président de la République Emmanuel Macron. 16:12 - Avant les résultats, petit rappel des scores à la présidentielle à Lille Le 10 avril dernier, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête avec 29,27% des suffrages exprimés, devant Emmanuel Macron (26,37%). Jean-Luc Mélenchon s'était positionné troisième avec 21,95%, loin devant Eric Zemmour (5,74%). 16:08 - 1er tour des législatives : le taux de participation à midi dans les Hauts-de-France Dans les Hauts-de-France, selon BFMTV ce dimanche 12 juin, le taux de participation à midi au premier tour des législatives est de 17,83%, contre 17,99% en 2017. Pour comparaison, le taux de participation aux législatives à midi en France métropolitaine est de 18,43%, soit près d'un point au-dessus. 15:56 - Quel taux de participation à midi au premier tour des législatives dans le Nord ? Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation au premier tour des législatives 2022 à midi s'élève à 15,78% dans le Nord. Dans la 1ère circonscription du Nord c'est le siège de Adrien Quatennens, figure importante de La France Insoumise (LFI), qui est en jeu. 15:55 - Petit rappel du taux de participation aux dernières élections dans le Nord Le taux de participation à ces élections législatives 2022 sera particulièrement scruté. Plus de la moitié des Français vont-ils se déplacer ? Dans le Nord, en 2017, 45,96% des électeurs s'étaient déplacés jusqu'aux urnes au 1er tour, tandis que 77% étaient allés voter au 1er tour de la présidentielle de 2017. Cinq ans plus tard, 71% de participation avaient été enregistrés. LIRE PLUS

Résultat des élections législatives 2022 à Lille

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lille comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Nord

Tête de liste Liste Jonathan Lefrancq Divers Mai Rimlinger Reconquête ! Audric Alexandre Divers Pierre Madelain Divers extrême gauche Vanessa Duhamel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Carole Leclercq Rassemblement National Constance Godest Ecologistes Frédéric Chaouat Divers Thomas Fabre Union des Démocrates et des Indépendants Hugo Desmarchelier Divers Adrien Quatennens Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Caroline Boisard-Vannier Les Républicains Monique Delevallet Reconquête ! Nicolas Karasiewicz Divers centre Nordine Aassi Divers Pascale Rougée Divers extrême gauche Virginie Chauchoy Ecologistes Rudy Elegeest Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Guérard Rassemblement National Marie Savage Divers extrême gauche Ugo Bernalicis Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 4ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Fatima Abdellaoui Divers extrême gauche Frédéric Monteux Droite souverainiste Patricia Plancke Rassemblement National Gauthier Boullet Ecologistes Georgia Gambirasio Divers centre Jacques Houssin Divers droite Claire Desbois Divers Patrick Jardin Reconquête ! Sébastien Leblanc Les Républicains Ewann Gavard Divers Octave Delepiere Nouvelle union populaire écologique et sociale Brigitte Liso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 9ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Chantal Sarazin Divers extrême gauche Odile Vidal-Sagnier Nouvelle union populaire écologique et sociale Carla Clavel Droite souverainiste Christine Landru Rassemblement National Laurent Leturque Ecologistes Eric Galera Divers Sylvie Goddyn Reconquête ! Nicolas Papiachvili Les Républicains Violette Spillebout Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Candidats dans la 11ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Laurent Pietraszewski Ensemble ! (Majorité présidentielle) Priscilla Cherpin Ecologistes Michel Plouy Les Républicains Sophie Goudenhooft Ecologistes Carole Bailleul Divers extrême gauche Maxime Moulin Rassemblement National Eddy Casterman Reconquête ! Pascal Gollet Muret Droite souverainiste Sebastien Fiey Divers droite Roger Vicot Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Lille : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lille (Nord) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 40.5% des suffrages au premier tour à Lille. Celui qui fit office de 3e homme de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25.7% et 11.8% des voix. Les résultats nationaux avaient néanmoins contraint les habitants de Lille à jeter leur dévolu sur un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en décrochant 76.6% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 23.4% des votes. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des votes des habitants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?