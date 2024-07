Résultat des législatives 2024 à Saint-André-lez-Lille : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif. La participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-André-lez-Lille était de 67,54%. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 662 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 74,22% avaient pris part à l'élection. La participation était de 74,45% au deuxième tour, ce qui représentait 6 453 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,56% au premier tour et 47,16% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-André-lez-Lille aujourd'hui ? L'inflation dans le pays cumulée avec les préoccupations liées au conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, seraient en mesure de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Saint-André-lez-Lille.

17:29 - Saint-André-lez-Lille : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la ville de Saint-André-lez-Lille, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Avec une densité de population de 3903 habitants/km² et un taux de chômage de 10,89%, les enjeux liés à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (22,36%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 4 136 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,33%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,14%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,09% à Saint-André-lez-Lille, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.