Résultat des législatives à Lillebonne - Election 2022 (76170) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Lillebonne

Le résultat des élections législatives 2022 à Lillebonne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lillebonne Gérard Leseul (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,67% 33,67% Jean-Cyril Montier (Ballotage) Rassemblement National 28,06% 30,23% Jean Delalandre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,81% 24,15% Eddy Lefaux Les Républicains 4,94% 3,48% Frédéric Mazier Reconquête ! 3,20% 3,17% Alain Guillotte Ecologistes 2,39% 3,21% Simon Sulkowski Divers extrême gauche 1,91% 2,09% Participation au scrutin Circonscription Lillebonne Taux de participation 49,17% 43,99% Taux d'abstention 50,83% 56,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,60% Nombre de votants 46 792 2 340

Le résultat de l' élection législative à Lillebonne est désormais officiel. Le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première place chez les 5319 électeurs de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime et demeurant à Lillebonne. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 68 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Lillebonne. Gérard Leseul a obtenu 34% des suffrages. En seconde place, Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) capte 30% des suffrages. De son côté, Jean Delalandre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 24% des suffrages. Le taux de participation s'élève à 44% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription de la Seine-Maritime (2 340 votants).

Législatives 2022 à Lillebonne : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Lillebonne (76170) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35% des suffrages au premier tour à Lillebonne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le fondateur du parti La France Insoumise avaient obtenu 24% et 21% des suffrages. Le choix des votants de Lillebonne était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (53% des suffrages), abandonnant ainsi 47% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour il y a deux mois.