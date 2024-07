Résultat des législatives 2024 à Port-Jérôme-sur-Seine : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Port-Jérôme-sur-Seine : démographie, élections et perspectives d'avenir

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Port-Jérôme-sur-Seine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 519 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,47%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,82%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3 349 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,41%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,83%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Port-Jérôme-sur-Seine mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,34% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.