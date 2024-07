Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair (76480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Sainte-Marguerite-sur-Duclair : 51,17% au second tour L'autre source de doute de ces élections est celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des législatives il y a une semaine, à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 32,94% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre pourtant stable en comparaison des 32,7% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche sera au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 51,17% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en pôle position à Sainte-Marguerite-sur-Duclair pour les législatives L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà forte à Sainte-Marguerite-sur-Duclair entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (35,97%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (47,26%), de l'ordre de 12 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages offrant au RN une progression de 150 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). Le RN pourrait ainsi se trouver vainqueur localement ce 7 juillet, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, ce qui suppose un report de voix favorable.

20:29 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Sainte-Marguerite-sur-Duclair ? La part des électeurs du Rassemblement national sera ainsi une des clés à l'échelle locale pour ce second tour des élections 2024. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être ses chances de l'emporter. Le RN parvenait déjà en pôle position à Sainte-Marguerite-sur-Duclair à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Jean-Cyril Montier qui démarrait en pôle position au premier tour avec 35,97%. Gérard Leseul (LFI-PS-PC-EELV) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,17%, devant son adversaire Rassemblement National à 48,83%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Le dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Sainte-Marguerite-sur-Duclair ont placé en tête Jean-Cyril Montier (Rassemblement National), qui a engrangé 47,26% des bulletins de vote. Gérard Leseul (Front populaire) recevait 32,94%. Jean Delalandre (Horizons) recevait 17,7% des votants. Jean-Cyril Montier était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 41,4%, devant Gérard Leseul avec 33,36% et Jean Delalandre avec 22,35%.

19:21 - Sainte-Marguerite-sur-Duclair : forte participation aux élections législatives 2024 L'analyse des consultations politiques antérieures permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair a connu un pourcentage d'abstention de 29,46%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, parmi les 1 585 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, 46,5% avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 41,47% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Sainte-Marguerite-sur-Duclair ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Sainte-Marguerite-sur-Duclair, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la ville, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 29,46%. Pour le premier tour de la présidentielle, 21,14% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,63% au deuxième tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,4% au premier tour et 50,26% au deuxième tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens de Sainte-Marguerite-sur-Duclair.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Sainte-Marguerite-sur-Duclair : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Sainte-Marguerite-sur-Duclair, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 824 logements pour 2 032 habitants, la densité de la commune est de 268 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 040 foyers fiscaux. Dans la commune, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 4,64% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 37,93% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2372,83 euros/mois, la ville défend une stabilité économique malgré les défis. En résumé, Sainte-Marguerite-sur-Duclair incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.