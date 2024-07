Résultat des législatives 2024 à la Frénaye (76170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis deux ans à la Frénaye La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a réunis le bloc à l'échelle de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à la Frénaye, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 33,64% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 57,31% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à la Frénaye ? Le nombre de votes en faveur du RN sera une des clés localement pour ces élections. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national vue lors des dernières législatives au niveau national, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le résultat du Rassemblement national a toutes les chances de lui offrir la victoire à la Frénaye. Un verdict qui concorde avec les points également grattés par le parti dans la commune ces dernières années : une hausse de 14 points qui peut encore croître.

20:29 - Que montrent les scores des législatives 2022 pour La Frénaye ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection des députés 2024, localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de l'emporter. Au premier tour des législatives il y a deux ans, La Frénaye avait vu en revanche le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 35,99%, alors que le RN sera derrière à 26,83%. Au deuxième round,c'est encore Gérard Leseul qui glanera le plus de voix, avec 57,31% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Rassemblement National à 42,69%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 40,63% des voix, Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) a pris la pôle position à la Frénaye, le 30 juin 2024 à l'occasion du 1er round des législatives. Gérard Leseul (Nouveau Front populaire) ramassait 33,64%. A la 3e position, Jean Delalandre (Horizons) décrochait 24,36% des électeurs. Jean-Cyril Montier était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 41,4%, devant Gérard Leseul avec 33,36% et Jean Delalandre avec 22,35%.

19:21 - La Frénaye : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections L'observation des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. À la Frénaye, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 a été de 32,58%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 46,36% des personnes aptes à voter à la Frénaye avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 50,00% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - À la Frénaye, la participation a atteint 67,42% lors de la première manche des élections législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à la Frénaye, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 67,42%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,21% au premier tour et 47,49% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à la Frénaye ? En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 629 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,08% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 75,63% au premier tour, c'est-à-dire 1 232 personnes. Les habitants des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à la Frénaye ?

17:29 - La Frénaye aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le 2e round des élections législatives à la Frénaye comme partout. Dotée de 885 logements pour 2 081 habitants, la densité de la ville est de 213 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 060 foyers fiscaux. Dans la ville, 20,71% des résidents sont des enfants, et 8,46% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,67% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,96%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2587,73 euros/mois. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Frénaye participe à l'histoire de la France.