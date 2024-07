Résultat des législatives 2024 à Saint Martin de l'If (76190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un résultat aux législatives entre 19% et 28,94% à Saint Martin de l'If pour la nouvelle union de la gauche ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 28,94% des suffrages à Saint Martin de l'If. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son score de 2022 lors du second tour, soit 47,08% à l'époque.

20:58 - Victoire assurée Rassemblement national à Saint Martin de l'If avant les législatives 2024 Le nombre de votes en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. En regardant la progression du RN qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour les candidats du parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le résultat du Rassemblement national devrait lui offrir la victoire à Saint Martin de l'If. Une projection qui concorde avec les électeurs également grappillés par le mouvement dans la zone sur la même période (de 33,87% en 2022 à 46,06% le 30 juin dernier) : un bond de 13 points qui peut encore évoluer.

20:29 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Saint Martin de l'If ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il de nouveau gagner à Saint Martin de l'If ? Le RN tirait également son épingle du jeu à Saint Martin de l'If lors des élections du Parlement à l'époque. C'est en effet Jean-Cyril Montier qui se classait en tête au premier tour avec 33,87% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 52,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,08%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Saint Martin de l'If ce dimanche ? Avec 46,06% des suffrages, Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) a pris les devants à Saint Martin de l'If, dimanche 30 juin pour le 1er tour de la législative. Gérard Leseul (Union de la gauche) et Jean Delalandre (Horizons) suivaient en captant 28,94% et 22,69% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Jean-Cyril Montier qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime, avec cette fois 41,4%, devant Gérard Leseul avec 33,36% et Jean Delalandre avec 22,35%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté à la loupe à Saint Martin de l'If Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. Les chiffres montrent un taux d'abstention de 26,72% au 1er tour des législatives 2024 à Saint Martin de l'If, inférieur à celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux d'abstention s'élevait en effet à 48,2% au niveau de Saint Martin de l'If (76). Le taux d'abstention était de 39,9% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Saint Martin de l'If, la participation était de 73,28% lors du premier round des législatives À Saint Martin de l'If, l'une des clés des élections législatives 2024 est sans aucun doute l'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint Martin de l'If était de 73,28%, dimanche dernier. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,88% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,59% au premier tour, ce qui représentait 962 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,37% au premier tour. Au deuxième tour, 47,02% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint Martin de l'If ce soir ? Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint Martin de l'If ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint Martin de l'If : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Saint Martin de l'If, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 288 hab par km² et 48,63% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 9,27% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,39%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 568 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,55%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,79%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint Martin de l'If mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,11% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.