17:57 - L'avenir de la France se dessine aussi à Barentin

Au cœur de la campagne électorale législative, Barentin se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 154 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 520 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (80,18%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 181 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 2,80%, Barentin est un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,33%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2222,19 euros/mois. À Barentin, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.