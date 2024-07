Résultat des législatives 2024 à Villers-Écalles (76360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au second tour, un score de 55,57% pour la Nupes il y a deux ans L'autre question qui accompagne ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a réuni 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Villers-Écalles, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 36,07% des votes dans la commune. Un score plus important en comparaison des 32,86% de la Nupes au premier tour en 2022. On découvrira ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son résultat de 2022 lors du second tour, soit 55,57% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Villers-Écalles, un favori aux législatives ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national à ces législatives sera très observé. La progression du RN est déjà forte à Villers-Écalles entre le score du mouvement en 2022 (29,14%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (41,41%), de l'ordre de 12 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, bien plus que les 89 de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver gagnant localement ce 7 juillet, si la dynamique était la même que pour les élections européennes.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Villers-Écalles ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections 2024 localement. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être une chance de s'imposer. Lors des dernières législatives à Villers-Écalles, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,14% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,86% pour Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (55,57%). Gérard Leseul remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Le 30 juin 2024, les citoyens de Villers-Écalles ont plébiscité Jean-Cyril Montier (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,41% des bulletins de vote. En seconde position, Gérard Leseul (Nouveau Front populaire) décrochait 36,07%. Enfin, Jean Delalandre (Horizons) ramassait 19,32% des électeurs. Jean-Cyril Montier était aussi en tête dans la 5ème circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 41,4%, devant Gérard Leseul avec 33,36% et Jean Delalandre avec 22,35%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Villers-Écalles ? L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Villers-Écalles a augmenté, culminant à 72,41%. Lors du précédent scrutin européen, 56,34% des électeurs de Villers-Écalles s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 59,54% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention lors du second tour des législatives 2024, un élément déterminant à Villers-Écalles ? À Villers-Écalles, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est indiscutablement l'ampleur de la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Villers-Écalles s'élevait à 72,41%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,81% au premier tour. Au deuxième tour, 47,48% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Villers-Écalles ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 82,36% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 80,44% au premier tour, c'est-à-dire 1 090 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Villers-Écalles.

17:29 - Villers-Écalles : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Villers-Écalles peut-elle peser sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 9,36% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 239 hab/km² et 47,01% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,02%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 713 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,65%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,31%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villers-Écalles mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,61% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.