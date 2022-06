Résultat des législatives à Listrac-Médoc - Election 2022 (33480) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Résultat des législatives 2022 à Listrac-Médoc

Le résultat des élections législatives 2022 à Listrac-Médoc est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Listrac-Médoc. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative atteint 42%. Le résultat final de l'élection législative au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde dépendra de la conduite des électeurs des 54 autres communes qui la composent. Grégoire de Fournas a réuni 36% des voix. Il est suivi par Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 23% et 22% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Listrac-Médoc Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 35,60% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 23,30% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 22,34% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 2,39% Stephane Sence Divers droite 4,23% 7,41% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 2,15% Benoît Simian Divers centre 3,68% 2,99% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 0,96% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,55% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 1,31% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Listrac-Médoc Taux de participation 49,56% 41,54% Taux d'abstention 50,44% 58,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 1,61% Nombre de votants 59 956 867

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Listrac-Médoc sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:53 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Listrac-Médoc ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Listrac-Médoc comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 20,75% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,14% et 2,68% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un total probable de 26,57% pour la coalition de gauche. 16:30 - À Listrac-Médoc, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? À Listrac-Médoc, Marine Le Pen figurait en tête de la dernière élection avec 32,72% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 22,71%. On trouvait plus loin, avec 20,75%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,43%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et le leader de LFI à 21,95%. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront probablement ces équilibres lors des législatives à Listrac-Médoc ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%. 14:30 - À Listrac-Médoc, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Listrac-Médoc, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 73,72% dans la localité. Le taux de participation était de 75,22% au premier tour, c'est-à-dire 1 554 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - Quel était le score de la participation à Listrac-Médoc en 2017 ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, le taux d'abstention avait représenté 63,36% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Listrac-Médoc. Le taux d'abstention était de 55,93% au dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Listrac-Médoc Les résultats de l'élection législative 2022 à Listrac-Médoc devraient être révélés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la ville ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on découvrira assez rapidement qui des 11 candidats aura son ticket pour le 2me tour.

Législatives 2022 à Listrac-Médoc : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 33% des suffrages au premier tour à Listrac-Médoc. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 21% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Listrac-Médoc avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 54% des votes, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 46% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Quel sera le résultat des élections législatives à Listrac-Médoc (33480) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022.