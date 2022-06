Résultat des législatives à Livré-sur-Changeon - Election 2022 (35450) [PUBLIE]

12/06/22 22:54

Résultat des législatives 2022 à Livré-sur-Changeon

Le résultat des élections législatives 2022 à Livré-sur-Changeon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Ille-et-Vilaine

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Livré-sur-Changeon. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages auprès des 1213 électeurs de Livré-sur-Changeon votant dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Livré-sur-Changeon. Les électeurs de 24 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Laurence Maillart-Méhaignerie a engrangé 45% des suffrages. Elle arrive devant Tristan Lahais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Stéphanie Cadiou (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 34% et 11% des voix. Le taux d'abstention représente 48% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune au niveau de la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Livré-sur-Changeon Laurence Maillart-Méhaignerie Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,41% 44,77% Tristan Lahais Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,51% 34,48% Stéphanie Cadiou Rassemblement National 8,41% 11,44% Jean-Pierre Charote Reconquête ! 4,03% 2,78% Mathilde Lahogue Régionaliste 2,11% 2,29% Marc-Antoine Jambu Droite souverainiste 1,31% 1,14% Victor Marion Ecologistes 1,24% 0,98% Florence Defrance Divers extrême gauche 1,13% 1,47% Maël Egron Régionaliste 0,69% 0,65% Sofia Ben Lahcen Divers 0,15% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Livré-sur-Changeon Taux de participation 56,84% 52,43% Taux d'abstention 43,16% 47,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 2,83% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,94% Nombre de votants 55 849 636

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Livré-sur-Changeon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:26 - Quel résultat aux législatives de Livré-sur-Changeon pour la Nupes ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à Livré-sur-Changeon comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,93% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,68% et 2,31% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 26,92% à Livré-sur-Changeon pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Livré-sur-Changeon ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répéteront probablement sur les législatives à Livré-sur-Changeon au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Avec 35,96% des suffrages, au 1er tour à Livré-sur-Changeon cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 18,93%, devant Marine Le Pen à 17,56% et Yannick Jadot à 5,68%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Livré-sur-Changeon ? À Livré-sur-Changeon, la participation sera indéniablement l'une des clés des élections législatives 2022. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 202 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,12% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 18,05% au premier tour. En proportion, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À Livré-sur-Changeon, le score de la participation aux élections législatives sera un élément clé Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. En 2017, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 53,47% au premier tour au sein de Livré-sur-Changeon. La participation était de 45,52% pour le second round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Livré-sur-Changeon pour ces législatives Les données de ces législatives 2022 à Livré-sur-Changeon sont limpides : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 10 candidats. Un chiffre comparable à celui du reste du pays. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures ce soir pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Législatives 2022 à Livré-sur-Changeon : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36% des voix au premier tour à Livré-sur-Changeon. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 19% et 18% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Livré-sur-Changeon avec 69% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 31% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Livré-sur-Changeon (35450) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.