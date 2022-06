Résultat de la législative à Lizy-sur-Ourcq : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lizy-sur-Ourcq sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lizy-sur-Ourcq. En direct 18:10 - La Nupes de Jean-Luc Mélenchon est arrivée sur la 2e marche il y a sept jours à Lizy-sur-Ourcq Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Lizy-sur-Ourcq, son représentant avait cumulé 20,77% des suffrages le dimanche 12 juin. Mais ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 22,52%, 2,41%, 1,05% et 1,81% il y a deux mois. Ce sont donc 27,79% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Lizy-sur-Ourcq. 15:30 - À Lizy-sur-Ourcq, la candidature Rassemblement National bien placée A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularités locales, comme par exemple à Lizy-sur-Ourcq. La candidature Rassemblement National a rassemblé 39,91% des suffrages au soir du premier tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 20,77% des votes. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 16,94% des votes. 13:30 - Le score de la participation à l'occasion du second tour des législatives, un élément déterminant à Lizy-sur-Ourcq ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Le week-end dernier, 36,86% des personnes en âge de voter à Lizy-sur-Ourcq avaient pris part à l'élection. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 3556 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention représentait 32,75% des votants de la commune, à comparer avec une abstention de 28,1% au premier tour. 10:30 - On vote à Lizy-sur-Ourcq pour le 2e round des élections législatives Ces élections législatives sont donc relancées à Lizy-sur-Ourcq, avec la 2ème étape dont l'inauguration a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les finalistes sur la ligne de départ pour devenir député. Les 1886 votants de Lizy-sur-Ourcq ont jusqu'à 18 heures pour choisir leur élu. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lizy-sur-Ourcq aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Béatrice Roullaud Rassemblement National Valérie Delage Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lizy-sur-Ourcq

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lizy-sur-Ourcq Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 39,91% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 20,77% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 16,94% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 8,25% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 3,53% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 4,71% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,65% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 2,36% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Lizy-sur-Ourcq Taux de participation 42,13% 36,86% Taux d'abstention 57,87% 63,14% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 1,00% Nombre de votants 34 363 700

Le résultat de la législative 2022 à Lizy-sur-Ourcq est tombé. À Lizy-sur-Ourcq, les 1899 citoyens inscrits dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne ont désigné la représentante Rassemblement National. Le niveau de la participation atteint 37% des électeurs inscrits sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale (700 votants). Béatrice Roullaud a raflé 40% des voix. En seconde position, Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 21% des voix. Enfin, Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 17% des votes. Reste encore à déterminer si les habitants des 53 autres communes rattachées à la 6ème circonscription de Seine-et-Marne feront les mêmes choix que ceux de Lizy-sur-Ourcq.

Législatives 2022 à Lizy-sur-Ourcq : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Lizy-sur-Ourcq (77) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 39% des votes au premier tour à Lizy-sur-Ourcq, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 23% et 17% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Lizy-sur-Ourcq avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui conférant 61% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 39% des votes.