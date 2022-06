En direct

19:02 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Longuenée-en-Anjou ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives, à Longuenée-en-Anjou comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,73% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,88% et 2,34% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 26,95% à Longuenée-en-Anjou pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Longuenée-en-Anjou ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Longuenée-en-Anjou ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter très près de la Nupes dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Au précédent scrutin, à Longuenée-en-Anjou, Emmanuel Macron avait fini la course en première position de l'élection avec 36,72% des voix, devant Marine Le Pen à 18,94%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,73% et Yannick Jadot, quatrième avec 6,88%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Longuenée-en-Anjou L'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux de participation à Longuenée-en-Anjou. La crainte d'un retour de la pandémie de covid-19 serait de nature à détourner l'attention des électeurs de Longuenée-en-Anjou du vote. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 81,6% au premier tour, soit 3 995 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Longuenée-en-Anjou quel était le taux de l'abstention à Longuenée-en-Anjou en 2017 ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques passées. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 4 614 personnes aptes à voter à Longuenée-en-Anjou avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 56,48%), à comparer avec un taux de participation de 46,32% au second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.