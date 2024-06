Résultat des législatives à Loretz-d'Argenton : l'élection 2024 en direct

12:05 - C'est l'heure de voter à Loretz-d'Argenton : les législatives débutent

Au cours des consultations politiques précédentes, les 2 647 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Pendant les dernières européennes, parmi les 1 964 inscrits sur les listes électorales à Loretz-d'Argenton, 59,01% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 57,16% en 2019. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 61,1% au premier tour et seulement 61,79% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Loretz-d'Argenton pour les législatives ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des législatives.