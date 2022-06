En direct

19:40 - Pour la gauche, les 14,88% de Jean-Luc Mélenchon à Loretz-d'Argenton observés Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 14,88% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Loretz-d'Argenton le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,31% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 18,42% pour la Nupes.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Loretz-d'Argenton ? Avec 36,27% des votes exprimés, au premier round à Loretz-d'Argenton, Marine Le Pen avait glané la meilleure place à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 26,01%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,88% et Éric Zemmour à 4,48%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront probablement la situation à Loretz-d'Argenton ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle est tombée tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Loretz-d'Argenton ? À Loretz-d'Argenton, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient faire avant tout gagner le pourcentage d'abstention à Loretz-d'Argenton. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, 72,19% des électeurs inscrits dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,93% au premier tour, ce qui représentait 1 412 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Loretz-d'Argenton ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des élections précédentes. En 2017, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,78% au premier tour au sein de Loretz-d'Argenton, à comparer avec un taux de participation de 32,48% pour le tour deux. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.