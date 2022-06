Résultat de la législative à Loriol-du-Comtat : 2e tour en direct

18:10 - Qu'ont fait les électeurs de la Nupes la semaine passée dans la ville ?

Les habitants de Loriol-du-Comtat avaient concédé 14,52% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour le 1er round de la législative. Mais ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Loriol-du-Comtat, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,84%, 3,33%, 1,09% et 1,43% en avril. Ce sont donc 18,69% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Loriol-du-Comtat.