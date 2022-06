Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Loriol-du-Comtat comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 12,84% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,33% et 1,09% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 4,42% du côté de la gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Loriol-du-Comtat ?

Les dynamiques nationales des dernières semaines s'appliqueront sans doute à Loriol-du-Comtat. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Or à Loriol-du-Comtat, Marine Le Pen se propulsait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 34,44% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 22,96%. Arrivaient ensuite, avec 12,84%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 12,7%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.