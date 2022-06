Résultat de la législative à Lourdes : en direct

17:13 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Lourdes ?

Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Lourdes avec 28,67% des votes, au 1er round. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,64%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,34% et Éric Zemmour à 10,07%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront probablement ces équilibres et donc le résultat des législatives à Lourdes ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.