Résultat de la législative à Ludres : en direct

12/06/22 10:56

Les habitants de Ludres (54) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 36,3% des voix au premier tour à Ludres, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 19,3% et 18,1% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Ludres avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 66,3% des votes, cédant par conséquent à Marine Le Pen 33,7% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?