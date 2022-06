Résultat des législatives à Lugrin - Election 2022 (74500) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Lugrin

Le résultat des élections législatives 2022 à Lugrin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lugrin Anne-Cécile Violland (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 34,23% Odile Martin-Cocher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 19,00% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 15,35% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 8,53% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 3,90% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 4,75% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 2,44% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 7,67% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 1,83% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 0,49% Michel Bourel Divers droite 1,41% 1,22% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Lugrin Taux de participation 43,89% 43,89% Taux d'abstention 56,11% 56,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 0,48% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,12% Nombre de votants 44 680 826

Le résultat du premier round de l' élection législative à Lugrin a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, les 1882 électeurs de Lugrin ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie s'établit à 56%, ce qui représente 1 056 non-votants. Anne-Cécile Violland a rassemblé 34% des voix. Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jessica Terreni (Rassemblement National) captent dans l'ordre 19% et 15% des suffrages. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra du comportement de vote des électeurs des 59 autres communes qui la composent.

Législatives 2022 à Lugrin : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 521 citoyens de Lugrin (74500) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,1% des voix au premier tour à Lugrin. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,1% et 17,6% des voix. Le choix des votants de Lugrin était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57,2% des voix). Marine Le Pen avait obtenu 42,8% des voix. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?