Résultat de la législative à Lusigny-sur-Barse : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lusigny-sur-Barse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lusigny-sur-Barse. En direct 18:10 - La Nupes inexistante dans la cité il y a une semaine La Nupes partait avec un potentiel de voix de 18,95% à Lusigny-sur-Barse avant ces légilsatives. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des législatives 2022 au premier tour à Lusigny-sur-Barse. Son candidat a atteint 16,0% des suffrages il y a une semaine sur place. La Nupes finissant ainsi hors du podium. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Lusigny-sur-Barse ? La candidature Rassemblement National a enregistré 29,78% des voix au soir du premier tour des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Les Républicains capte 26,92% des voix. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 17,87% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. 13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Lusigny-sur-Barse à l'occasion des législatives ? L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, au moment des législatives, parmi les 1427 inscrits sur les listes électorales à Lusigny-sur-Barse, 57,46% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,32% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le deuxième tour à Lusigny-sur-Barse ! Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de cette 2e étape des législatives 2022 à Lusigny-sur-Barse, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont alignés les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Lusigny-sur-Barse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lusigny-sur-Barse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Evelyne Henry Rassemblement National Valérie Bazin-Malgras Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Lusigny-sur-Barse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lusigny-sur-Barse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lusigny-sur-Barse Valérie Bazin-Malgras (Ballotage) Les Républicains 28,57% 26,92% Evelyne Henry (Ballotage) Rassemblement National 27,38% 29,78% Sarah Fraincart Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,90% 16,00% Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) 16,80% 17,87% Etienne Ignatovitch Reconquête ! 4,65% 5,33% Sébastien Riglet Divers centre 1,50% 1,86% Isabelle Puff Droite souverainiste 1,44% 0,62% Sébastien Beaufumé Ecologistes 1,43% 0,99% Romain Vallée Divers extrême gauche 1,35% 0,62% Participation au scrutin Circonscription Lusigny-sur-Barse Taux de participation 49,39% 52,78% Taux d'abstention 50,61% 47,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,48% Nombre de votants 37 175 826

Le résultat de la législative à Lusigny-sur-Barse a été publié par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la ville, Evelyne Henry a rassemblé 30% des voix. En seconde place, Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) décroche 27% des votes. Enfin, Salomé Fontaine-Garcia (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoit 18% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription s'élève à 53%. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Lusigny-sur-Barse. Les électeurs de 145 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Aube.

Législatives 2022 à Lusigny-sur-Barse : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 2 244 électeurs de Lusigny-sur-Barse seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 34.2% des votes au premier tour à Lusigny-sur-Barse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et celui qui fut le 3e homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 26.8% et 13.2% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Lusigny-sur-Barse avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54.6% des votes, laissant par conséquent à Emmanuel Macron 45.5% des votes. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois.