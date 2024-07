Résultat des législatives 2024 à Verrières (10390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Verrières ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va obligatoirement marquer ce second tour. Premier indicateur : le bloc a récolté 28,06% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,93% des suffrages à Verrières. Une poussée à comparer néanmoins avec les 14,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Qui peut battre le RN à Verrières ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection législative, au niveau local. L'étiquette RN devrait atteindre la victoire à Verrières lors du second tour de ces législatives si la tendance établie lors des élections du 9 juin se répercute localement, moyennant un report de voix favorable. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. Une dynamique qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? L'addition est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Verrières Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Le Rassemblement national réalisait aussi un très gros démarrage à Verrières à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Evelyne Henry qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 30,78%. C'est pourtant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Verrières au second tour, avec 57,04%, devant son adversaire Rassemblement National à 42,96%.

20:05 - Déjà 43,89% pour le RN à Verrières aux élections législatives Selon les projections des sondeurs établies depuis le premier tour, le camp de Jordan Bardella pourrait s'arroger pas loin de 250 députés à l'issue des législatives. La coalition de gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats du bloc du centre maintiendraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Au soir du 1er tour des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Verrières ont préféré Albéric Ferrand (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 43,89% des votes. Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) captait 31,49%. Enfin, Samira Sebbari (Union de la gauche) décrochait 11,93% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Albéric Ferrand rassemblant cette fois 44,83%, devant Valérie Bazin-Malgras avec 27,93% et Samira Sebbari avec 16,58%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Verrières : quelle évolution ? Au fil des précédentes élections, les 1 892 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Verrières était de 69,98%, dépassant de 14 points celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, parmi les 1 527 inscrits sur les listes électorales à Verrières, 55,93% s'étaient effectivement rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 54,58% lors du scrutin européen de 2019. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - 69,98% de participation lors du premier round des législatives 2024 à Verrières Le taux d'abstention est un facteur fort du scrutin législatif. Le taux de participation à Verrières était de 69,98% pour le premier tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,45% dans la ville. Le taux de participation était de 82,23% au deuxième tour, ce qui représentait 1 240 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,47% au premier tour. Au deuxième tour, 48,41% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Verrières ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Verrières ?

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Verrières Dans les rues de Verrières, les élections sont en cours. Dotée de 819 logements pour 1 854 habitants, la densité de la ville est de 186 hab/km². Avec 110 entreprises, Verrières permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,21%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 50,18% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 50,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 428,02 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, Verrières incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.