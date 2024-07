Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain (10120) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF aux législatives 2024 ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,98% des suffrages à Saint-Germain. Il a donc fait progresser la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (15,31%).

20:58 - L'extrême droite a lourdement avancé à Saint-Germain en 2 ans

La montée du RN aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN finisse vainqueur à Saint-Germain ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.