Résultat des législatives à Lyaud - Election 2022 (74200) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Lyaud. La représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 1426 électeurs votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie demeurant à Lyaud. Anne-Cécile Violland a recueilli 28% des voix. Elle arrive devant Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jessica Terreni (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 22% et 17% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Lyaud. Les habitants de 59 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le niveau de l'abstention s'élève à 51% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, ce qui représente 722 non-votants.

Les électeurs de Lyaud (74) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette localité pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30% des votes au premier tour à Lyaud. Le locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 14% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Lyaud avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 59% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 41% des suffrages.