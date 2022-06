Résultat des législatives 2022 à Lyon : ces tendances qui vont peser au 1er tour

12/06/22 17:25

LÉGISLATIVES LYON. Le premier tour des élections législatives 2022 a lieu ce dimanche 12 juin. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures à Lyon. Que disent les premiers chiffres de participation dans de Rhône et l'agglomération lyonnaise ? Retrouvez ici toutes les infos et les premiers résultats dès 20 heures. 17:24 - La participation dans l'Ain La participation à 17h pour le 1er tour des élections législatives dans le département de l'Ain est de 40,75%, c'est plus d'un point de plus que la moyenne nationale. 17:15 - Quel est le taux de participation à 17h pour le 1er tour des législatives dans la Loire ? Dans le département de la Loire, le taux de participation à 17 heures est évalué à 42,05% par les services du ministère de l'Intérieur ce dimanche soir, dans le cadre du 1er tour des législatives 2022. Un taux qui se situe deux points et demi au-dessus de la participation à 17h à l'échelle nationale (39,42%). 17:13 - Quels étaient les résultats dans le Rhône au premier tour des législatives en 2017 ? En 2017, comme dans une grande partie du pays, ce sont les candidats de La République en Marche qui avaient été plébiscités dans le Rhône au premier tour des législatives, recueillant 37,26% des suffrages exprimés dans le Rhône, loin devant Les Républicains (19,48%), la France insoumise (11,06%) et le Front national (10,12%). Qu'en sera-t-il ce dimanche soir à l'annonce des résultats du premier tour des législatives 2022 ? 17:07 - La participation à 17h dans le Rhône La participation à 17h pour le 1er tour des élections législatives dans le département du Rhône est de 39,14%. Un chiffre qui est sensiblement identique à celui à l'échelle nationale qui est de 39,42%. 17:00 - Le taux de participation à 17h Le taux de participation à 17h pour les élections législatives à l'échelle nationale est tombée et il est extrêmement bas. Selon les chiffres du ministère, le taux est de 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure. 16:41 - Quel taux de participation à Villeurbanne à 16 heures pour le premier tour des législatives ? A Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon dans le département du Rhône, le taux de participation au premier tour des législatives 2022 à 16 heures s'élève à 29,47% contre 31,82% aux législatives de 2017 à la même heure. Le taux de participation à 16h s’élève à 29,47% à #Villeurbanne



Par comparaison, lors du 1er tour à l’élection législative de 2017, il était de 31,82%.



Les bureaux de vote ferment à 20h à Villeurbanne.#legislatives2022 pic.twitter.com/w5VP2zE124 Quel taux de participation à Villeurbanne à 16 heures pour le premier tour des législatives ? — Villeurbanne (@villeurbanne) June 12, 2022 16:29 - Quel taux de participation dans la ville de Lyon à 14 heures pour le premier tour des législatives ? A 14 heures, le taux de participation de la ville de Lyon pour le premier tour des élections législatives 2022 s'élevait à 28,79%, selon les chiffres communiqués par Le Progrès. Le comparatif n'est pas possible par rapport aux précédentes élections législatives de 2017 car il n’y avait pas eu de données récoltées à 14 heures au premier tour. 16:23 - Quelle est votre circonscription à Lyon et dans le Rhône ? Vous n'avez pas encore voté ce dimanche et vous hésitez sur votre bureau de vote ou votre circonscription. Pas de panique ! Notre page et notre moteur de recherche des bureaux de vote pour permet de dénicher en un clic l'adresse de votre bureau de vote ! 16:19 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Lyon ? A Lyon, pas de changements ! Pour ces élections législatives 2022, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote est le même que lors de la récente présidentielle. Ainsi, s'il est possible d'aller glisser son bulletin dans l'une des urnes de la ville depuis 8 heures ce matin, pour les retardataires, il faudra le faire avant 20 heures, horaire de fermeture des portes. 16:07 - 47 candidats à Lyon pour ce 1er tour des législatives La France compte 6200 candidats aspirant à devenir députés à l'issue de ces élections législatives 2022. A Lyon, 47 candidatures ont été enregistrées et validées par la préfecture, soit un peu moins de 12 par circonscription. 15:49 - Quel est le taux de participation à midi dans le Rhône ? À midi, le taux de participation pour le premier tour des élections législatives était de 19,36% dans le département du Rhône, dont le chef-lieu est la ville de Lyon. ???????????? #Élections2022 l Taux de participation à 12h pour le 1er tour des élections #législatives2022 dans le département du Rhône : 19,36 % pic.twitter.com/HSDkFb7F1M — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 12, 2022 15:42 - Quatre députés ne se représentent pas dans le Rhône Le Rhône compte 14 députés. Sur ces 14 élus, quatre ne briguent pas de nouveau mandat à l'Assemblée nationale lors de ces élections législatives. Ce sont tous des députés LREM : Jean-Louis Touraine et Bruno Bonnell, élus à Lyon, mais aussi Danièle Cazarian (13e circonscription) et Yves Blein (14e). 15:21 - 20% de participation à midi pour les législatives dans la Loire Dans la Loire, 20,13% des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote pour participer au scrutin du premier tour des élections législatives avant midi d'après les données recueillies et délivrées par le ministère de l'Intérieur. 15:21 - Après le seisme de 2017, quels résultats à Lyon ? 2017 a marqué un véritable virage politique à Lyon et dans le Rhône. Exceptées deux circonscriptions, tous le département est passé sous pavillon LREM, lui qui était scindé en deux entre LR et le PS. Lyon ne compte que des députés marcheurs (Rudigoz, Julien-Laferrière -passé chez Génération écologie-, Touraine Brugnera), tout comme 6 autres circonscriptions départementales (Brocard, Khedher, Gassilloud -passé chez Agir-, Fugit, Cazarian, Blein), quand deux LR (Verchère et Perrut) et un MoDem (Isaac-Sibille) complètent le tableau. La 6e circonscription, remportée par Bruno Bonnell (LREM) en 2017, est vacante. 15:09 - 21,14% de participation dans l'Ain à midi pour le 1er tour des législatives Dans l'Ain, département à surveiller notamment pour la candidature du ministre des Solidarités, Damien Abad, dans la 5ème circonscription, 21,14% des électeurs se sont rendus dans les bureaux avant midi selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. LIRE PLUS

Résultat des élections législatives 2022 à Lyon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lyon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Anne Prost Les Républicains Grégory Dayme Parti radical de gauche Thomas Rudigoz Ensemble ! (Majorité présidentielle) Voliaria Gagarine Rassemblement National Celina Vuarin--Appa Plaza Divers droite Sixtine Bonfils Reconquête ! Aurélie Gries Nouvelle union populaire écologique et sociale Fanny Colombier Divers Patrick Charron Divers Jim Bugni Divers extrême gauche

Candidats dans la 2ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Pierre Simon Reconquête ! Philippe Prieto Divers gauche Hubert Julien-Laferriere Nouvelle union populaire écologique et sociale Claire Velicitat Ecologistes Laurent Böhnke Ecologistes Adrien Drioli Divers gauche Loic Terrenes Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sylvine Sintès Rassemblement National Pascal Coulan Divers Delphine Briday Divers extrême gauche Myriam Fogel-Jedidi Les Républicains Raphaël Arnault Régionaliste Karima Aissou Ecologistes Muhammad Ali Divers Delphine Rannou Divers extrême gauche

Candidats dans la 3ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Béatrice de Montille Les Républicains Marc Chinal Divers Sarah Peillon Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Noël Dudukdjian Divers extrême gauche Gérard Vollory Rassemblement National Anaïs Barrallon Divers extrême gauche Nadège Guillaumont Ecologistes Alexis Geffrault Divers Valérie Ramos Ecologistes Olivier Delucenay Reconquête ! Marie-Charlotte Garin Nouvelle union populaire écologique et sociale Jean-François Auzal Parti radical de gauche Nicolas Todorovic Ecologistes

Candidats dans la 4ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Florence Darbon Reconquête ! Coralie Laurent Divers extrême gauche Nadia Kebir Ecologistes Pascal Blache Les Républicains Véronique Coulais Rassemblement National Anne Brugnera Ensemble ! (Majorité présidentielle) Juliette Vel Divers Malik Benramdane Divers Benjamin Badouard Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Lyon : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Lyon (69000) à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32% des voix au premier tour à Lyon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 31% et 9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Lyon avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 80% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 20% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il compter sur cette ville pour acquérir la majorité à l'Assemblée ?