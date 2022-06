Résultat de la législative à Mably : en direct

17:18 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Mably ?

Al'issue de la dernière élection, à Mably, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote avec 28,31% des voix, devant Marine Le Pen à 27,2%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 19,28% et Éric Zemmour à 6,04%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront sans doute la situation et donc le résultat des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%.