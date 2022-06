Résultat de la législative à Macau : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont parfois tendance à masquer des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Macau. Le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des élections législatives, les citoyens de Macau ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a obtenu 31,19% des bulletins de vote. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 27,95% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 24,17% des suffrages.

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Macau, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème épisode des législatives 2022. Son représentant a donc son importance ce 19 juin. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 19,82%, 4,58%, 1,26% et 2,81% le 10 avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 28,47% à Macau pour ce premier tour.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l' élection législative à Macau. Dans la 5ème circonscription de la Gironde, les 3044 habitants de Macau ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. Grégoire de Fournas a effectivement obtenu 31% des suffrages au sein de la ville. Il ressort devant Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent dans l'ordre 28% et 24% des suffrages. Le taux d'abstention représente 55% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 5ème circonscription de la Gironde (1 357 votants). Ces données ne traduisent toutefois pas la réalité des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde, 54 autres communes participant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 30% des votes au premier tour à Macau, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26% et 20% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Macau gratifiée de 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 49% des votes. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout en France, les votants de Macau ( Gironde ) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?