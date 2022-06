En direct

19:29 - Du côté de la Nupes, les 19,82% de Mélenchon à Macau augurent un score élevé Les habitants de Macau avaient concédé 19,82% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,58% et 1,26% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 25,66% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Macau ? La majorité a baissé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Macau ce dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Macau avec 30,49% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,54%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 19,82% et Éric Zemmour à 5,29%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Macau ? À Macau, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple capable d'éloigner les citoyens de Macau des urnes. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 23,72% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,38% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - À Macau, l'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, sur les 2 825 personnes en âge de voter à Macau, 49,24% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 37,38% pour le second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.