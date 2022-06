Résultat de la législative à Malemort : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Malemort sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Malemort ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Malemort ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%. Le premier tour de la dernière présidentielle, à Malemort cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,98% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 22,76%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,78% et Valérie Pécresse à 7,9%. 14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives à Malemort ? Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2022 à Malemort. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 21,67% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,14% au premier tour. La situation géopolitique actuelle est notamment capable de tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Malemort. 11:30 - À Malemort, l'abstention peut-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? L'observation des résultats des consultations démocratiques antérieures permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Lors des dernières élections législatives, le pourcentage de participation s'était hissé à 56,4% au premier tour au niveau de Malemort, à comparer avec un taux de participation de 52,16% pour le second tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Malemort pour ces législatives 2022 Les résultats des élections législatives 2022 à Malemort seront annoncés dans la foulée de la fermeture des 10 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez rapidement qui des 13 candidats aura son billet pour le 2e tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Malemort

Les élections législatives 2022 auront lieu à Malemort comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Corrèze

Tête de liste Liste Lise Quillot Divers gauche Nicolas Brousse Ensemble ! (Majorité présidentielle) Olivier Bonnie Divers centre Thierry Dumas Droite souverainiste Frédérique Meunier Les Républicains Valéry Elophe Rassemblement National Charles-Henri Le Billan Divers gauche Marie Ayrault Divers Chloé Herzhaft Nouvelle union populaire écologique et sociale Patrick Cojan Ecologistes Sylvie Sicard Divers extrême gauche Céline Sauviniat Ecologistes Camille Dos Santos de Oliveira Reconquête !

Législatives 2022 à Malemort : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens domiciliés à Malemort (Corrèze) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 29% des voix au premier tour à Malemort. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 17% des voix. Le choix des administrés de Malemort était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 42% des voix. Le président français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?