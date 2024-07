Résultat des législatives 2024 à Arnac-Pompadour (19230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Arnac-Pompadour, qui vont élire les électeurs de la gauche ? L'autre interrogation de ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Arnac-Pompadour, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,26% des votes dans la commune. Un chiffre qui a décollé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+10 points).

20:58 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Arnac-Pompadour L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. En fonction des reports de voix, on peut imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Arnac-Pompadour Le verdict de l'élection de 2022 semble aussi un indicateur à regarder au moment de ce second tour du 7 juillet. Le premier tour des législatives à l'époque à Arnac-Pompadour offrait en revanche 26,34% pour Nicolas Brousse (Ensemble !)des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 24,68% des voix. A l'issue du second tour,c'est en revanche Frédérique Meunier (Les Républicains) qui remportera le plus de suffrages, avec 65,07% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,93%.

20:05 - Quel résultat à l'issue des législatives 2024 à Arnac-Pompadour ? Avec 39,97% des voix, Frédérique Meunier (Les Républicains) a pris les devants à Arnac-Pompadour, le 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. Valéry Elophe (Rassemblement National) et Amandine Dewaele (Front populaire) suivaient grâce à 35,03% et 21,26% des votants. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Valéry Elophe qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 36,28% devant Frédérique Meunier avec 35,04% et Amandine Dewaele avec 26,63%. Le classement du second tour devrait donc être assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Et que dire des européennes à Arnac-Pompadour au niveau de la participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Les chiffres montrent une participation de 73,16% lors du premier tour des élections législatives 2024 à Arnac-Pompadour, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 953 inscrits sur les listes électorales à Arnac-Pompadour, 59,29% avaient effectivement participé à l'élection, contre une participation de 60,62% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives à Arnac-Pompadour À Arnac-Pompadour, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ces élections législatives. Les résidents d'Arnac-Pompadour ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 73,16%. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 934 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 76,55% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 76,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 713 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,43% au premier tour. Au deuxième tour, 55,35% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Arnac-Pompadour ce soir ? Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables d'inciter les habitants d'Arnac-Pompadour à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Arnac-Pompadour aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville d'Arnac-Pompadour, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 75 hab/km² et 37,63% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 11,95% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec ses 7,33% d'agriculteurs pour 1 160 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,71%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,88%, comme à Arnac-Pompadour, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.