Résultat des législatives 2024 à Lubersac (19210) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters du Front populaire à Lubersac ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier pourrait rassembler une part importante des électeurs en France. Le 30 juin, l'attelage a récolté plus de 28% des votes à l'échelle nationale alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,01% des bulletins à Lubersac. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 10,95% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,22% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,08% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 2,6% pour Anne Hidalgo).

20:58 - La fulgurante évolution de l'extrême droite à Lubersac La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. L'avancée du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Lubersac entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Lubersac ? Le nombre d'électeurs en faveur de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections législatives au niveau local, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Aux législatives il y a deux ans à Lubersac, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 20,44% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 32,01% pour Frédérique Meunier (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (68,03%). Frédérique Meunier remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour D'après les toutes dernières projections communiquées juste avant le second tour, l'extrême droite serait susceptible de gagner pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques électorales de chaque territoire. A l'occasion du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Lubersac ont préféré Valéry Elophe (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 40,42% des voix. Frédérique Meunier (Les Républicains) et Amandine Dewaele (Front populaire) suivaient en décrochant 39,61% et 18,01% des votants à l'échelle de la ville. Valéry Elophe était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Corrèze dans son ensemble, avec cette fois 36,28%, devant Frédérique Meunier avec 35,04% et Amandine Dewaele avec 26,63%.

19:21 - Elections législatives 2024 à Lubersac : une participation inattendue ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Lubersac était de 26,72%, moins élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 779 inscrits sur les listes électorales à Lubersac, 41,99% étaient effectivement restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 46,27% pour le scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Lubersac ? Le taux de participation est indiscutablement un critère primordial de ces élections législatives 2024. Lubersac a enregistré une participation de 73,28%, dimanche, au 1er tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 78,53% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote, contre un taux de participation de 79,65% au second tour, ce qui représentait 1 409 personnes. En proportion, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,46% au premier tour et 54,59% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Lubersac ce soir ? Les populations des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Lubersac ?

17:29 - Analyse socio-économique de Lubersac : perspectives électorales Dans la ville de Lubersac, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 23% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,14%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (73,05%) met en exergue l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 678 €/an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 996 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,84%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,71%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Lubersac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,83% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.