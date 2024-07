Résultat des législatives 2024 à Beaulieu-sur-Dordogne (19120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - À Beaulieu-sur-Dordogne, quels pourraient être les reports des voix pour la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Beaulieu-sur-Dordogne, le binôme Front populaire a pour sa part glané 28,76% des votes dans la localité. Un score qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+9 points). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 36,67% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à Beaulieu-sur-Dordogne aux législatives 2022 L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. La progression du RN se montre déjà forte à Beaulieu-sur-Dordogne entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (12,62%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,33%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges par rapport à la précédente élection des députés (89 sièges). Assez pour anticiper une installation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Beaulieu-sur-Dordogne, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Il s'agit maintenant de déterminer si la tendance au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives à l'époque à Beaulieu-sur-Dordogne offrait en revanche 28,74% pour Nicolas Brousse (Ensemble ! - Majorité présidentielle)des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 24,08% des voix. Sur la commune de Beaulieu-sur-Dordogne, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera victorieuse lors du second tour, avec 63,33% contre 36,67% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Quel résultat dans les urnes au 2e tour des législatives à Beaulieu-sur-Dordogne ? Avec 42,49% des votes, Frédérique Meunier (Les Républicains) a pris la tête à Beaulieu-sur-Dordogne, dimanche 30 juin dernier pour le premier round des législatives. Amandine Dewaele (Nouveau Front populaire) récupérait 28,76%. De son côté, Valéry Elophe (Rassemblement National) glanait 26,33% des votants. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait la même direction que la commune, puisque c'est Valéry Elophe qui y arrivait en première place, avec 36,28% devant Frédérique Meunier avec 35,04% et Amandine Dewaele avec 26,63%.

19:21 - Et que dire de la participation par rapport aux européennes à Beaulieu-sur-Dordogne ? Comment ont voté les habitants de cette ville lors des élections précédentes ? Dimanche dernier, 26,56% des électeurs de Beaulieu-sur-Dordogne n'ont pas fait leur devoir électoral au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 892 personnes en âge de voter à Beaulieu-sur-Dordogne, 39,46% étaient en effet restées chez elles. Le taux d'abstention était de 42,09% lors des élections européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du 2e tour des législatives à Beaulieu-sur-Dordogne ? Le taux d'abstention constitue immanquablement un facteur important des élections législatives 2024. Le taux d'abstention à Beaulieu-sur-Dordogne pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 26,56%. Au second tour de la présidentielle, parmi les 928 personnes en âge de voter dans la commune, 22,33% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 21,66% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,91% au premier tour. Au deuxième tour, 42,78% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Beaulieu-sur-Dordogne ? L'idée de vivre un moment historique de la vie politique est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Beaulieu-sur-Dordogne.

17:29 - Beaulieu-sur-Dordogne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Beaulieu-sur-Dordogne comme dans toute la France. Avec ses 1 300 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 156 entreprises, Beaulieu-sur-Dordogne offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 21% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 17,13% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 44,3% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 31,08% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 999,32 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Beaulieu-sur-Dordogne incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.