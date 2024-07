Résultat des législatives 2024 à Brive-la-Gaillarde : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Brive-la-Gaillarde : démographie, élections et stratégies politiques

La composition démographique et la situation socio-économique de Brive-la-Gaillarde contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 13,8% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 40,79% de population active et une densité de population de 974 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 931 euros/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 15 420 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,44% et d'une population immigrée de 10,69% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Brive-la-Gaillarde mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,5% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.