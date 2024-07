Résultat des législatives 2024 à Beynat (19190) – 2e tour [PUBLIE]

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des voix à l'échelle de la France contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,11% des suffrages à Beynat. Une performance à comparer néanmoins avec les 17,1% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse avancée. Si les reports de voix lui sourient, on peut donc imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un élément à regarder au moment du rendez-vous électoral de ce 7 juillet. Avec 45,26% à Beynat, le binôme Les Républicains était également gagnant par les votants de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 2ème circonscription de la Corrèze. Beynat optera d'ailleurs encore pour Frédérique Meunier au second tour, finalement à la première place localement avec 65,20%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,80%.

17:29 - Élections à Beynat : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville de Beynat, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 36 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,64%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Avec ses 7,25% d'agriculteurs pour 1 247 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,26%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,6%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 27,71%, comme à Beynat, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.