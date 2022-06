Résultat de la législative à Mana : en direct

12/06/22 11:05

Comme partout dans l'Hexagone, les 11 401 votants de Mana ( Guyane ) seront invités à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Lors de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 50,64% des suffrages au premier tour à Mana. Celui qui endossa le costume du 3e homme de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18,60% et 11,30% des votes. Les résultats nationaux avaient néanmoins commandé aux administrés de Mana de changer de favori pour le second tour. Marine Le Pen était finalement ressortie en tête du second tour grâce à 50,07% des votes face à Emmanuel Macron (49,93%). Les électeurs de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis de gauche aux législatives ?