Résultat des législatives 2024 à Awala-Yalimapo (97319) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Awala-Yalimapo, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, cette bascule va forcément influer sur ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Or le Front populaire était absent lors du premier tour des législatives la semaine dernière à Awala-Yalimapo. C'est un binôme Régionaliste qui y prenait la première place au premier tour, avec 61,35 % des votes. La gauche parvenait pourtant il y a deux ans à remporter le second tour, avec Davy Rimane (Divers gauche) au sommet avec 74,18%.

20:58 - Awala-Yalimapo compte parmi les rares communes où le Rassemblement national n'a pas progressé ces 2 dernières années Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Alors qu'on a observé près de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Awala-Yalimapo semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Awala-Yalimapo ? Le verdict des premier et second tours de 2022 peut aussi sembler un précédent précieux au moment du second tour. Le premier tour des législatives à l'époque à Awala-Yalimapo offrait aussi 63,80% pour Christophe Yanuwana Pierre (Régionaliste)des suffrages, alors que les candidats Divers gauche obtiendront 25,15% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec cette fois Davy Rimane (Divers gauche) au sommet localement, avec 74,18%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 25,82%.

20:05 - Quel verdict à l'issue des législatives 2024 à Awala-Yalimapo ? Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants d'Awala-Yalimapo ont placé en tête Davy Rimane (Régionaliste), qui a enregistré 61,35% des bulletins de vote. Sophie Charles (Divers centre) recevait 28,83%. Ensuite, Sébastien Caugant (Extrême gauche) ramassait 4,29% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Davy Rimane glanant cette fois 60,21%, devant Sophie Charles avec 25,49% et Jean-Philippe Dolor avec 8,05%.

19:21 - Awala-Yalimapo : un autre éclairage sur l'abstention aux dernières élections Au cours des dernières années, les 1 521 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme expliqué dans le précédent message, la participation au 1er round des législatives à Awala-Yalimapo a été de 22,12%, plus forte que celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 748 électeurs d'Awala-Yalimapo s'étaient rendus aux urnes (soit 4,95%). Le taux de participation était de 9,92% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle atteignait 26% à midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Awala-Yalimapo ? Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Awala-Yalimapo, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Awala-Yalimapo lors du premier tour des législatives 2024 s'élevait à 77,88%. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 706 personnes en âge de voter dans la localité, 81,16% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 66,52% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 76,85% au premier tour et 73,78% au second tour.

17:29 - Awala-Yalimapo : enjeux locaux et perspectives électorales Comment la population d'Awala-Yalimapo peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 7 habitants/km² et un taux de chômage de 46,2%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (68,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 166 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 23,14% et d'une population étrangère de 25,37% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,27% à Awala-Yalimapo, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.