Résultat des législatives 2024 à Kourou : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces législatives est indéniablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Kourou était de 36,51%. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 40,47% des votants de la ville. La participation était de 41,78% au second tour, soit 4 512 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 22,38% au premier tour. Au deuxième tour, 30,2% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Kourou ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient notamment susceptibles de faire augmenter le pourcentage de participation à Kourou.

17:29 - Kourou : législatives et dynamiques démographiques

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Kourou est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 24 612 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 705 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 53% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,63% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 9 319 personnes (37,57%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 835 euros par an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 30,18%, annonçant une situation économique fragile. À Kourou, où la jeunesse équivaut à 53% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.