Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des élections législatives à Grand-Santi ? Le pourcentage de participation à Grand-Santi était de 20,82% pour le 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 13,11% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 11,43% au second tour, ce qui représentait 150 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,14% au premier tour. Au second tour, 53,7% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Grand-Santi ce soir ? L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français est de nature à inciter les citoyens de Grand-Santi (97340) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Grand-Santi : tour d'horizon démographique

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des élections législatives à Grand-Santi comme dans toute la France. Avec ses 9 120 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 41 entreprises, Grand-Santi permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (4,07%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Avec 2 924 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 24,86%, Grand-Santi se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 7 011 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 34,95%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Grand-Santi, où les moins de 30 ans correspondent à 68% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.