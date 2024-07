Résultat des législatives 2024 à Saint-Laurent-du-Maroni : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Laurent-du-Maroni

Dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec 34,46% de population active et une densité de population de 9 habitants par km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 46,07% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1847,94 € par mois peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 36,83% et d'une population immigrée de 27,99% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,78% à Saint-Laurent-du-Maroni, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.