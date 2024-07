Résultat des législatives 2024 à Apatou : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Démographie et politique à Apatou, un lien étroit

Comment la population d'Apatou peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 4 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 75,55%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2680,06 euros par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 38,99% et d'une population immigrée de 31,21% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Apatou mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 2,99% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.