Résultat de la législative à Marboz : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marboz sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marboz. En direct 17:58 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Marboz il y a sept jours La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 18,12% à Marboz avant le premier tour des élections législatives. Un chiffre correspondant au total des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Marboz, les voix qui avaient finalement choisi la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour des législatives étaient pourtant de 19,27% il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même placé la Nupes à la troisième position. 15:30 - La candidature Les Républicains bien placée à Marboz Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra cependant prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Marboz. Avec 32,07% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Marboz lors du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National reçoit 21,34% des suffrages. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 19,27% des voix. 13:30 - À Marboz, la grande inconnue de ces législatives reste l'abstention Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2304 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le pourcentage de participation représentait 47,18% des électeurs de Marboz au dernier round, autrement dit seulement 796 votants s'étaient rendus dans les bureaux de vote. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - La seconde manche des législatives 2022 a démarré à Marboz Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de ce deuxième tour des législatives 2022 à Marboz, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont en lice les postulants qualifiés il y a 7 jours et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Marboz - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marboz aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Xavier Breton Les Républicains Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Marboz - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marboz

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marboz Xavier Breton (Ballotage) Les Républicains 25,35% 32,07% Sébastien Guéraud (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,87% 19,27% Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National 21,46% 21,34% Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,30% 19,02% Julien Bellon Reconquête ! 4,77% 4,88% Eliane Armenjon Ecologistes 2,78% 2,56% Michael Mendes Droite souverainiste 1,53% 0,61% Éric Lahy Divers extrême gauche 0,94% 0,24% Participation au scrutin Circonscription Marboz Taux de participation 49,35% 47,96% Taux d'abstention 50,65% 52,04% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,48% Nombre de votants 42 535 834

Législatives 2022 à Marboz : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29.6% des voix au premier tour à Marboz, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28.8% et 11.9% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Marboz gratifiée de 50.7% des voix, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 49.3% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Marboz (01851) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.