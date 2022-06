Résultat de la législative à Marboz : en direct

12/06/22 11:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marboz sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:13 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Marboz ? La ville de Marboz ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 8 candidats sont en lice pour cette élection législative à Marboz soit légèrement moins que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Marboz

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marboz comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Vincent Guillermin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Éric Lahy Divers extrême gauche Xavier Breton Les Républicains Brigitte Piroux Giannotti Rassemblement National Michael Mendes Droite souverainiste Julien Bellon Reconquête ! Eliane Armenjon Ecologistes Sébastien Guéraud Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Marboz : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29.6% des voix au premier tour à Marboz, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28.8% et 11.9% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Marboz gratifiée de 50.7% des voix, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 49.3% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Marboz (01851) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin 2022.