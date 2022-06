Résultat de la législative à Marck : en direct

En direct

17:17 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Marck ? Avec 38,47% des votes, au 1er tour à Marck, Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 22,42%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,72% et Éric Zemmour à 5,83%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines chambouleront sans doute la situation lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Marck ? L'un des facteurs déterminants de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Marck. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique pourraient de faire baisser la participation à Marck. Il y a deux mois, lors du second tour de la présidentielle, sur les 8 043 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 24,06% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 25,66% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Marck, le score de la participation aux élections législatives sera un élément déterminant Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. L'étude des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 49,17% au premier tour au sein de Marck, à comparer avec une participation de 47,0% au deuxième round.